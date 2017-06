Seminar für neue Betreuer

Weißensee.

Der für den Bezirk Pankow zuständige Betreuungsverein des HVD Humanistischen Verbandes Deutschland bietet ein Seminar „Einführung in das Betreuungsrecht für ehrenamtlich tätige rechtliche Betreuer“ an. Es findet am 3., 6. und 7. Juli beim HVD in der Parkstraße 113 statt. Das Seminar ermöglicht den Teilnehmern, sich auf das Ehrenamt der rechtlichen Betreuung intensiv vorzubereiten. Sowohl Personen, die die Betreuung eines Familienangehörigen übernehmen, als auch Interessierte, die das Ehrenamt für eine fremde Person ausführen möchten, sind zu diesem Seminar willkommen. Vermittelt werden theoretische und rechtliche Grundlagen. Die Teilnahme ist kostenlos. Mit den Teilnehmern wird aber zuvor ein persönliches Gespräch geführt. Interessierte melden sich unter

49 50 09 36 oder per E-Mail betreuungsverein-pankow@hvd-bb.de an.