Tipps für mehr Sicherheit im Internet: Internetcafé Weltenbummler startet neue Vortragsreihe

Pankow. „Sicherheit im Internet“ ist das Thema einer neuen Veranstaltungsreihe im Senioreninternetcafé „Weltenbummler“, Schönholzer Straße 10.

Das Weltenbummler-Team hat sich der Aufgabe verschrieben, älteren Menschen den Einstieg in die Welt der Computer zu erleichtern. Dazu gehört natürlich auch das Thema Internetsicherheit. Damit fundiert Wissen zu diesem Thema vermittelt werden kann, gewann das Team den Informatik-Experten Günter Schütz als Dozenten. „Zweimal im Monat wird er bei uns Vorträge zu unterschiedlichen Aspekten der Internetsicherheit halten“, so Koordinatorin Christa Engl vom Humanistischen Verband Berlin. Themen der Vorträge sind unter anderem der Umgang mit Passwörtern, das Anlegen von Benutzerkonten, der Download von Software, Musik und Bildern, Virenschutzprogramme, Daten-Cloud sowie Urheberrechte. Die nächsten Veranstaltungen finden am 9. und am 23. November jeweils von 10 bis 11.30 Uhr statt. Anmeldung unter

24 62 78 07 sowie auf Weitere Informationen unter24 62 78 07 sowie auf www.weltenbummler.hvd-bb.de/standort/pankow

24 62 78 07 oder per E-Mail weltenbummbler.pw@hvd-bb.de Neben Vorträgen bietet Weltenbummler aber auch regelmäßig Gruppen- sowie Einzelkurse für Senioren an, die individuell am Smartphone oder am Tablet geschult werden möchten. Weiterhin ist jeder montags bis donnerstags von 10 bis 14 Uhr im Internetcafé willkommen, wenn er Fragen zu seinem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone hat.Ehrenamtlich tätige Dozenten informieren darüber hinaus in kleinen Gruppen zu Betriebssystemen, Anwendungen wie Office oder Bildbearbeitungsprogrammen. „Sobald sich drei, vier Leute zusammen haben, kann der Kurs starten. Da sind wir ganz flexibel“, sagt Christa Engl. Schließlich trifft sich im Internetcafé auch ein Fotoclub. Dessen Schwerpunkt ist die digitale Fotografie. Der Club kommt jeden zweiten und vierten Freitag im Monat um 10 Uhr zusammen.