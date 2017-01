Was steht mir perfekt?

Pankow.

Unter dem Motto „Passt prima“ findet am 24. Januar im Stadtteilzentrum Pankow, Schönholzer Straße 10, eine Veranstaltung mit der Modedesignerin Ina Wielenski statt. Interessierten erhalten von 18.30 bis 22 Uhr Tipps zur Auswahl ihrer Garderobe. Wer sich nicht sicher ist, was ihm steht, bringt eigene Kleidung mit. Die Teilnehmerinnen tauschen sich dann in der Gruppe aus, und jeder erhält einen Leitfaden zur Auswahl seiner Garderobe. Weitere Informationen und Anmeldung unter0172 837 25 01 oder per E-Mail an info@das-oberteil.de