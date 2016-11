Weltenbummler-Café bietet Kurse und Tablets zum Testen an

Pankow. Tablets werden bei Menschen jenseits der 60 immer beliebter. Aber manche Senioren schreckt die Technik noch ab. Sie haben Angst, damit nicht klarzukommen.

24 62 78 07 sowie auf Sprechzeiten sind montags bis donnerstags von 10 bis 14 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter24 62 78 07 sowie auf www.weltenbummler.hvd-bb.de

Deshalb macht das Senioren-Internetcafé Weltenbummler den Pankowern ein neues Angebot. „In Zusammenarbeit mit der Stiftung Digitale Chancen und mit dem Unternehmen Telefónica stellen wir Senioren für zwei Monate kostenlos ein Tablet inklusive einer Internet-Flatrate-Karte zur Verfügung“, so Christa Engl, die das Weltenbummler-Café des Humanistischen Verbandes im Pankower Stadtteilzentrum, Schönholzer Straße 10, ehrenamtlich leitet. „Verbunden ist diese Nutzung mit einer individuellen Schulung durch erfahrene Dozenten, die die Teilnehmer über zwei Monate begleiten.“Tablets sind nach Auffassung von Fachleute für Senioren besonders geeignet. Sie brauchen weder eine separate Maus noch eine Tastatur, sie sind mobil „und können auch fast alles, was andere PCs auch können“, fast Christa Engl zusammen. „Was wir jetzt noch brauchen, sind viele Pankower Senioren, die sich schulen lassen und das Angebot nutzen möchten.“ Dieses Kooperationsprojekt kam unter anderem zustande, weil in das Pankower Senioren-Internetcafé in den vergangenen Monaten immer wieder ältere Damen und Herren kamen, die eine Einstiegsschulung für ihr Smartphone oder Tablet wünschten. „Sie bekamen es von Kindern oder Enkeln geschenkt, wollten aber mehr als nur damit telefonieren“, so Engel. Mit dem neuen Kursangebot werden die Nutzer nun fit für den Umgang mit der Technik gemacht.Neben diesem neuen Kurs bietet das Weltenbummler-Projekt viele weitere Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Alle PCs im Internet-Café laufen inzwischen mit dem Betriebssystem Windows 10. „Sobald sich drei, vier Leute für einen Kurs gefunden haben, kann dieser starten. Da sind wir ganz flexibel“, sagt Christa Engl. Es nutzen aber auch gemeinnützige Vereine oder Kirchengemeinden die Möglichkeit, ihre Ehrenamtlichen bei den Weltenbummlern am PC schulen zu lassen.