Wie kann man glücklich altern?

Pankow. „Die Kunst glücklich zu altern“ ist der Titel einer Veranstaltung, zu der die Kontaktstelle Pflegeengagement Pankow am 21. Februar einlädt. Von 15 bis 16.30 Uhr wird die Gerontotherapeutin Marlies Carbonaro unter anderem darüber sprechen, was unter Altern zu verstehen ist und was es für den Menschen bedeutet. Sie wird auf Fragen eingehen, ob das Alter als Ende oder als Krönung des Lebens zu sehen ist. Und sie wird Tipps geben, wie man auch im Alter noch mit viel Freude lernen kann. Die Veranstaltung findet im Stadtteilzentrum in der Schönholzer Straße 10 statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter 499 87 09 11. BW