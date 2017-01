Wie man im Notfall hilft

Pankow.

Zu einem „Erste-Hilfe-Kurs inklusiv“ lädt die Freiwilligenagentur Pankow am 4. Februar von 10 bis 18 Uhr ein. Der Kurs findet im Stadtteilzentrum in der Schönholzer Straße 10 statt. Willkommen sind Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, die ihre Kenntnisse durch praktische Übungen vertiefen oder auffrischen möchten. Geleitet wird der Kurs von Juliane Erler. Die Koordinatorin der Pankower Freiwilligenagentur ist zugleich Erste-Hilfe-Ausbilderin beim DRK. Anmeldung unter499 87 09 20 oder per E-Mail an freiwillig@stz-pankow.de