Wie man richtig Vorsorge trifft

Berlin: Stadtteilzentrum Pankow |

Pankow. Um die Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung geht es bei einer Informationsveranstaltung der Kontaktstelle Pflegeengagement Pankow. Sie findet am 14. November von 10 bis 12 Uhr im Stadtteilzentrum in der Schönholzer Straße 10 statt. Referent ist Jens Gehre vom Betreuungsverein Pankow. In seinem Vortrag wird er einen Überblick über unterschiedliche Möglichkeiten der Absicherung im Falle eines Unfall oder einer Krankheit. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter 499 87 09 11. BW