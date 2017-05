Zwei neue Kurse für Mütter

Pankow.

Mit zwei neuen Bewegungskursen, die sich speziell an Mütter richten, startet das Stadtteilzentrum am 6. und 7. Juni. Unter dem Motto „Mama fit“ sind am Dienstag um 18.15 Uhr Mütter in der Schönholzer Straße 10 willkommen, die mit Spaß ihre Kraft, Beweglichkeit und Fitness erhöhen möchten. „Mama fit mit Baby“ heißt es hingegen am Mittwoch um 10.15 Uhr. Dieser Kurs richtet sich an junge Mütter, die durch gezielte und vielfältige Übungen die Rumpfmuskulatur trainieren sowie die Bauchmuskulatur und die gesamte Rückenpartie kräftigen wollen. Anmeldung unter0157 53 27 32 20 oder per E-Mail an post@afrasentner.de . Ansprechpartnerin ist Afra Kristina Sentner.