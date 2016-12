Ausgleich in vorletzter Minute

Pankow. Bezirksligist Fortuna Pankow trennte sich vom SC Staaken II am vergangenen Sonntag 3:3. Für Pankow trafen Schein und Zentner (2), der in der vorletzten Spielminute noch den Ausgleich markierte.



Am Sonntag tritt Fortuna Pankow beim Weißenseer FC an (Buschallee, 14 Uhr).

