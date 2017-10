Auswärts läufts nicht rund

Pankow. Im vierten Auswärtsspiel der laufenden Saison musste die Fortuna am vergangenen Sonntag beim TSV Mariendorf 97 II bereits die dritte Auswärtsniederlage einstecken und zu allem Überfluss den Gegner in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. Kurz nach dem Seitenwechsel geriet Pankow erstmals in Rückstand (53.), konnte durch Nico Kittelmanns viertes Saisontor eine knappe Viertelstunde später jedoch die Mariendorfer

Führung ausgleichen (69.). TSV-Spieler Patrick Hurtig erzielte in der 83. Minute dann allerdings die neuerliche Führung für die Hausherren und gleichzeitig den Treffer zum

Endstand.



Die Fortuna hofft nun, am kommenden Sonntag im Spiel gegen Stern Kaulsdorf den dritten Heimdreier einfahren zu können. Die Begegnung wird um 14.15 Uhr im Kissingen-Stadion angepfiffen.

