Gemeinsam laufen

Berlin: Stadtteilzentrum Pankow |

Pankow.

Die Kontaktstelle PflegeEngagement Pankow startet gemeinsam mit den Maltesern noch im Januar eine Lauf- und Bewegungsgruppe für Menschen mit Demenz. „Noch haben wir Plätze in dieser Gruppe frei“, sagt Simone Koschewa von der Kontaktstelle. „Wer mitmachen möchte, sollte Lust und Freude an Bewegung und am Laufen im Bürgerpark mitbringen.“ Sollte das Wetter draußen ungemütlich sein, findet das Treffen als Schlechtwetter-Variante im Bewegungsraum des Stadtteilzentrums in der Schönholzer Straße 10 statt. Die Lauf- und Bewegungsgruppe trifft sich freitags von 10.30 bis 12 Uhr. Interessierte melden sich unter

499 87 09 11 an und erfahren dann Näheres.