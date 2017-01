Hallenfußball in den Ferien

Berlin: Kurt-Tucholsky-Oberschule |

Prenzlauer Berg.

Der Sportverein SV Empor Berlin veranstaltet in den Winterferien ein Hallenfußball-Feriencamp. Es findet vom 30. Januar bis zum 3. Februar jeweils von 9.45 bis 16 Uhr in den Sporthallen der Kurt-Tucholsky-Oberschule in der Neumannstraße 9/11 statt. Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren können von ihren Eltern auf www.empor-junior-team.de angemeldet werden. Weitere Fragen beantwortet Frank Lehnert vom Organisationsteam unter

0179 292 07 98 oder über den E-Mail-Kontakt lehnert@empor-berlin.de