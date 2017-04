Promt den Ausgleich kassiert

Pankow. Obwohl die Fortuna in Hälfte eins zweimal in Führung ging, reichte es am Ende nicht beim TSV Rudow II. Die Partie endete 4:2 für die Gastgeber. Lang brachte die Pankower zunächst in Führung (17.), doch Rudow hatte prompt die Antwort parat. Fast das Spiegelbild dieser Situation ergab sich nach dem 1:2 durch Riske (32.).



In Hälfte zwei spielte dann nur noch Rudow. Am kommenden Sonntag (Anpfiff 14.15 Uhr) ist Berolina Mitte zu Gast in Pankow.

