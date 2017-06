Tanzturnier um den Panke-Pokal: Paare aus ganz Deutschland machen mit

Pankow. Wie Könner eine heiße Sohle aufs Parket legen, können Tanzbegeisterte am kommenden Wochenende in der Tanzschule am Bürgerpark erfahren.

Weitere Informationen auf Facebook http://asurl.de/13el

Dort veranstaltet der Verein Turniertanzkreis am Bürgerpark (TTK) am 24. Juni sein zehntes Turnier um den Sommer-Panke-Pokal. Erwartet werden Tanzpaare aus ganz Deutschland. Los geht es um 11 Uhr. Getanzt werden sowohl Standard- als auch lateiamerikanische Tänze. Für das Auge wird den Zuschauern viel geboten. Nicht nur das stimmungsvolle Ambiente des Ballsaals in der Kreuzstraße 3-4 ist beeindruckend, auch die Tänzer betören mit ihren Outfits.Im Mittelpunkt steht natürlich der sportliche Wettkampf. Der ausrichtende TTK macht sich seit Jahren insbesondere um die Förderung des Turniertanzsports verdient. Er ist einer der größten Berliner Tanzsportvereine und hat sein Domizil in der Tanzschule am Bürgerpark. Zum Verein gehören mehrere Berliner Meister.Zuschauer sind zur Veranstaltung willkommen. Fürs leibliche Wohl wird von den ehrenamtlichen Helfern gesorgt. Der Eintritt ist frei.