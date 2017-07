Wandern für die Gesundheit

Pankow

. Das Bezirksamt Pankow veranstaltet wegen der großen Nachfrage im Juli zwei weitere Male ein „Gesundheitswandern“. Dabei werden behutsam die Ausdauer und die sichere Bewegung in freier Natur trainiert. Man kann Stress abbauen und die Muskulatur kräftigen. Die Wanderungen finden am 18. Juli von 11 bis 13 Uhr und am 19. Juli von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Schönholzer Heide statt. Treffpunkt ist jeweils an der Bushaltestelle Hermann-Hesse-Straße, Eingang Schießanlage. Teilnehmer melden sich bei Anja Doms an und erfahren alles Weitere unter

017 89 03 49 03 und per E-Mail: anjadoms@web.de