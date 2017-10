Pankow.

Das Bezirksamt investierte in den vergangenen fünf Jahren etwa 411 000 Euro in die Absenkung von Borsteinen an Kreuzungen und Überwegen, teilt Stadtentwicklungsstadtrat Vollrad Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen) auf Anfrage mit. Allein im vergangenen Jahr waren es mehr als 123 600 Euro. Mit diesen Absenkungen soll Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Eltern mit Kinderwagen, aber auch allen anderen Fußgängern das Überqueren von Straßen erleichtert werden. Im vergangenen Jahr wurden unter anderem an den Kreuzungen Bötzow- und Anton-Saefkow-Straße, Prenzlauer Promenade und Elsa-Brändström-Straße sowie in der Elisabeth-Christinen-Straße Bordsteine abgesenkt.