Kleine Eulen sorgen für Sicherheit: Blinki-Aktion von Fielmann

Niederschönhausen. Jetzt, wo es morgens immer später hell wird, sind Kinder auf dem Schulweg besonders gefährdet.

Wenn die Kinder im Dunkeln zur Schule gehen, besteht die Gefahr, dass sie von Autofahrern nicht rechtzeitig erkannt werden – vor allem, wenn sie dunkle Kleidung anhaben. Die Polizei empfiehlt deshalb, dass die Schüler helle Kleidung tragen – und noch besser: Reflektoren an der Kleidung oder der Schulmappe tragen.Damit Kinder auf dem Weg zur Schule noch besser erkannt werden, hat die Fielmann AG eine Aktion gestartet. Sie verteilt kostenlos Sicherheitsreflektoren, sogenannte Blinkis, an Schüler der Klassenstufen 1 und 2.Einen ganzen Satz dieser Reflektor-Eulen übergab kürzlich Denny Linke, Fielmann-Niederlassungsleiter Pankow, an 65 Erstklässler der Elisabeth-Christinen-Grundschule an der Lindenberger Straße 12. Begleitet wurde Linke vom Aktionsmaskottchen Rosi, einer übergroßen flauschigen Eule.„Die Blinki-Eulen können die eigene Aufmerksamkeit der Kinder jedoch nicht ersetzen“, erklärt Danny Linke. „Volle Konzentration auf Autos, Busse, Fahrräder und die Umgebung sind ein Muss für jeden Abc-Schützen.“ Für Diana Wegel, die Klassenlehrerin der 1a, nimmt die Verkehrserziehung der Erstklässler deshalb eine zentrale Rolle ein. Auf die jetzt beginnende dunkle Jahreszeit bereiten sie und ihre Kollegen die Kinder im Unterricht vor.„Toll, dass es da die Blinki-Aktion von Fielmann gibt“, sagt die Klassenlehrerin.Fielmann engagiert sich mit der Blinki-Aktion bereits seit zehn Jahren für die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr.