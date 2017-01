Die eigenen Grenzen spüren

Pankow.

Zu seinem nächsten Stammtisch lädt der Pankower Verein „Unternehmerinnen plus“ am 8. Februar um 10 Uhr ein. Treffpunkt ist der Sitz des Vereins Sinnergie in der Schulzestraße 1. Beim Stammtisch geht es um das Thema „Grenzen spüren und halten“. Gerade für Unternehmerinnen ist es wichtig, ihre Grenzen zu kennen und ernstzunehmen. Daria Czarlinska vom Verein Sinnergie gibt bei diesem Treffen den Unternehmerinnen Übungen an die Hand, mit denen sie ihre Grenzen besser wahrzunehmen lernen und Überforderungen vorbeugen können. Anmeldung per E-Mail info@unternehmerinnen-plus.de . Nichtmitglieder werden um fünf Euro Unkostenbeteiligung gebeten.