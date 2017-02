Februar-Stammtisch des Unternehmerinnen plus e.V.

Berlin: Schulzestraße 21 |

Thema: Grenzen spüren und halten

Referentin: Daria Czarlinska, www.dariayoga.com

Zeit: Mittwoch, 08.02.2017

Ankommen: ab 9.30 Uhr; Beginn: 10.00 Uhr

Ort: Schulzestraße 21, 13187 Berlin



Gerade für uns Frauen ist es immer wieder wichtig, die eigenen Grenzen zu spüren, zu kennen und ernst zu nehmen. Daria Czarlinska thematisiert das Thema Grenzen und gibt Übungen an die Hand, wie erlernt werden kann eigenen Grenzen deutlicher wahrzunehmen und diese zu halten, so dass keine Überforderung stattfindet und auch nicht ständig andere in den eigenen Bereich reingelassen werden.



In ihre Arbeit fließen Elemente des systemischen Coachings, des Yogacoachings und der Körperarbeit mit ein.



Es wird um Anmeldung unter: info@unternehmerinnen-plus.de gebeten.



Die Kostenbeteiligung für Nichtmitfrauen des Unternehmerinnen plus e.V. beträgt 5,00 €.