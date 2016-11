Lokale Initiativen werden gefördert: EU unterstützt Umsetzung von Ideen

Pankow. Das EU-Förderprogramm „Lokales Soziales Kapital“ (LSK) stellt ab 2017 für kleine stadtteilbezogene Projekte und Initiativen in Pankow Fördergelder zur Verfügung.

Gesucht werden Ideen, mit deren Hilfe eine Integration von langzeitarbeitslosen Menschen in den Arbeitsmarkt erreicht werden kann. Gefördert werden unter anderem Beschäftigungsinitiativen, Aktionen zur beruflichen Wiedereingliederung und die Gründung sozialer Betriebe. Wer eine Idee für ein sogenanntes Mikroprojekt hat, kann diese mit entsprechendem Finanzierungsplan bis zum 20. Dezember 2016 in der Geschäftsstelle des Pankower Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit einreichen. Aus allen Einsendungen des Ideenwettbewerbs werden dann die Projekte ausgewählt, die eine Förderung erhalten.Ideen für künftige LSK-Projekte sind an die Geschäftsstelle des Bündnisses beim Bezirksamt Pankow im Rathaus, Breite Straße 24a-26, 13187 Berlin, zu senden.Weitere Informationen und die Förderbedingungen finden sich auf http://asurl.de/135u . Ansprechpartnerin ist Dr. Ute Waschkowitz. Sie ist zu erreichen unter

902 95 26 33 sowie über den E-Mail-Kontakt ute.waschkowitz@ba-pankow.berlin.de