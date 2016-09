Neun Wochen zu Fuß unterwegs: Anja Lindner zieht ein Resümee

Pankow. Bei seinem nächsten Stammtisch hat der Pankower Verein „Unternehmerinnen plus“ eine besondere Referentin zu Gast: Anja Lindner.

Unter dem Motto „Neun Wochen Auszeit“ wird sie von einer Pilgerreise durch Deutschland berichten. Gemeinsam mit ihrem Mann wanderte sie 1200 Kilometer durch deutsche Wälder und über Felder. Dabei erlebte das Ehepaar Spannendes, Anregendes und Komisches. Anja Lindner ist selbst Unternehmerin in Pankow. Wie sie es sich leisten konnte, sich einfach mal neun Wochen auszuklinken, und wie sie das mit ihren Kunden und der Familie in Einklang bringen konnte, darüber berichtet die Trainerin für Stressbewältigung beim Oktober-Stammtisch.Zu diesem Vortrag sind Frauen am 12. Oktober um 10 Uhr im Café Canapé in der Wolfshagener Straße 87 willkommen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich verbindlich per E-Mail info@unternehmerinnen-plus.de an. Nichtmitglieder werden um fünf Euro Unkostenbeteiligung gebeten.