Pankow.

Einen Stammtisch veranstaltet die Unternehmer-Initiative Punkt 21 am 8. Februar um 18.30 Uhr im „Restaurant HD-Hüttendomizil“ in der Kreuzstraße 18b. Eingeladen sind Unternehmer, Freiberufler, Existenzgründer, Hauseigentümer, Kulturschaffende und an Pankower Wirtschaft Interessierte. Der Eintritt ist frei. Mehr zum Stammtisch ist bei Torsten Fiedler unter0172 322 95 59 und auf www.netzstamm.de zu erfahren.