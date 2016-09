Trödelmarkt mit Livemusik

Berlin: Garagenhof Pankow |

Pankow. Einen privaten Trödelmarkt veranstaltet der Garagenhof in der Breiten Straße 42A am kommenden Sonnabend, 8. Oktober. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr kann man hier nach Herzenslust trödeln. Für Getränke und Deftiges vom Grill ist gesorgt, außerdem gibt es Livemusik mit den Bill Garage Rollers. Mehr als 35 Händler haben sich bereits angemeldet. Wer ebenfalls einen Stand aufbauen möchte (keine Profi-Händler), kann sich unter 47 48 21 57 oder per E-Mail an gruendergaragen@web.de anmelden. pet