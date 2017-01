Wasserbetriebe installierten den ersten von zwei Trinkwasserbrunnen vorm Rathaus-Center

Pankow. Die Berliner Wasserbetriebe (BWB) bauten jetzt einen neuen Trinkwasserbrunnen vor dem Rathaus-Center an der Breiten Straße auf. Ein weiterer wird demnächst auf dem am Garbátyplatz am S- und U-Bahnhof Pankow installiert.

Der Ortsteil Pankow war 2015 Sieger des Brunnen-Runs geworden. Zwar wurde das bereits Anfang 2016 verkündet, aber dann verzögerte sich die Aufstellung. „Die Abstimmung der exakten Aufstellorte mit den zahlreichen Beteiligten verschlang unerwartet viel Zeit“, so Stephan Natz, der Pressesprecher der BWB.Das Prinzip des Brunnen-Runs ist einfach. Berliner können ihre, bei offiziellen Läufen zurückgelegten Kilometer auf www.bwb.de/brunnenrun eingeben. Pro 10.000 Kilometer bauen die Wasserbetriebe einen Brunnen auf, maximal fünf pro Jahr sind möglich. Auf derselben Internetseite und auf Facebook kann dann über mögliche Brunnenstandorte abgestimmt werden. Die beiden Pankower Standorte konnten im Jahre 2015 die meisten Stimmen auf sich vereinen. Auch 2016 fand diese Aktion statt. Die Siegerstandorte werden demnächst bekannt gegeben.Sprudeln werden die beiden neuen Pankower Brunnen trotzdem erst im April. Dann beginnt nämlich die Trinkwasserbrunnen-Saison bei den BWB.