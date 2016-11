Berlin: Kissingentreff |

Pankow. Zum Thema „Beruflicher Wiedereinstieg nach Krankheit“ findet am 16. November um 17 Uhr eine Veranstaltung im „Kissingentreff“ statt. In dieser Einrichtung der Volkssolidarität in der Lauterbachstraße 3b ist ab 17 Uhr Ulrike Mönke-Schmidt vom Lernladen Pankow zu Gast. Sie wird zunächst einen Vortrag zu diesem Thema halten. Danach beantwortet sie die Fragen. Anmeldung bei Nina-Sybil Klüppel unter 44 66 77 40. BW