Kabeldiebe geschnappt

Plänterwald. Zwei Kabeldiebe haben die Rechnung ohne die Bundespolizei gemacht. Beamte könnten die beiden Rumänen am 6. November auf frischer Tat festnehmen.

Zivilfahnder hatten gegen 2 Uhr zwischen den Bahnhöfen Treptower Park und Plänterwald zwei Personen am Gleis beobachtet. Die Männer machten sich an Signalkabeln der Deutschen Bahn zu schaffen und verluden diese zum Abtransport in ein Fahrzeug. Kurz danach konnten die Bundespolizisten das Auto mit den 43 und 52 Jahre alten Männern und dem Diebesgut stoppen. Die Beamten stellten 32 Meter gestohlenes Kupferkabel sicher. Bei der Vernehmung auf der Polizeidienststelle gaben die bereits wegen Diebstählen polizeibekannten rumänischen Staatsbürger die Tat zu. Nun entscheidet ein Richter über das weitere Vorgehen.