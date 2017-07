Abenteuer für Groß und Klein: Zu Besuch im Erlebnispark Paaren im Glien

Ob Traktorenfest, Spielleute Open Air, Pferdesommer oder Pyro World Championat – im MAFZ-Erlebnispark Paaren im Glien ist immer etwas los.

033230 740, Kontakt: Märkisches Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH Paaren im Glien, Gartenstraße 1-3, 14621 Schönwalde-Glien,033230 740, www.erlebnispark-paaren.de . Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa und So 9-18 Uhr.

Das riesige Freizeitareal mitten in der havelländischen Idylle ist ein wahrer Abenteuerspielplatz für die ganze Familie und verspricht Entspannung und Erlebnis gleichermaßen. Die Kleinen können im Arche-Haustierpark mit alten Nutztierrassen auf Tuchfühlung gehen, sich in der Wasserspielewelt und auf mehreren Spielplätzen vergnügen, den Waldlehrpfad oder den 3,5 Hektar großen Schau- und Demonstrationsgarten erkunden. Die Erwachsenen erwarten diverse Veranstaltungen und Messen auf dem parkeigenen Ausstellungsgelände.So treffen sich am 8. und 9. Juli Rassehundeclubs in Paaren. Am 15. Juli werden britische Hütehunde dem Publikum präsentiert, gleichzeitig findet ein großes Braufest in der historischen Braumanufaktur von 1834 statt. Unter anderem wird dort ein Festbier kredenzt, das so schon vor 180 Jahren produziert wurde. Längst überregional bekannt geworden ist der Erlebnispark durch die alljährlich stattfindende Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung „BraLa“ zu Himmelfahrt, den „Brandenburger Pferdesommer“ im August und die „Ländliche Weihnacht“ im Dezember. Das leibliche Wohl kommt natürlich auch nicht zu kurz: Eine Hofkäserei und das Restaurant „Havelland“ bieten regionale Produkte und runden für die Besucher einen schönen Tagesausflug kulinarisch ab.Anfahrt: Von Berlin Hauptbahnhof starten mehrmals in der Stunde Regionalzüge nach Nauen. Von dort verkehrt der Havelbus 659 nach Paaren im Glien. Mit dem Pkw nimmt man zum Beispiel die A10 (westlicher Berliner Ring) bis zur Ausfahrt Falkensee, dort weiter auf der L161 der Ausschilderung MAFZ nach Paaren im Glien folgen.