Keramik und Kürbisse: Auf zum Tangermünder Töpfermarkt!

Es ist ein buntes Treiben, was da alljährlich an der Elbe zwischen Hafenmole und Festungsmauer Scharen von Besucher aus nah und fern anlockt: Am 21. und 22. Oktober jeweils von 10 bis 17 Uhr lässt sich auf dem 14. Tangermünder Töpfermarkt herrlich stöbern und schlemmen.

039322 223 93, 039322 228 36. Informationen: Tangermünder Tourismus Büro, Markt 2, 39590 Tangermünde,039322 223 93, www.tourismus-tangermuende.de . Details zum Töpfermarkt bei der Organisatorin Angelika Otto,039322 228 36.

An über 60 Ständen werden Handwerker, Künstler und Geschäftsleute vornehmlich aus Tangermünde und Umgebung, aber auch aus anderen Bundesländern ihre selbstgefertigten Waren präsentieren. Und mit etwas Glück kann das Töpferhandwerk auch live erlebt werden. „Wenn die Temperaturen mitspielen, ist auch ein Schaudrehen geplant“ sagt Angelika Otto, eine Organisatorin des Marktes und selbst seit über 30 Jahren im Bereich Töpferei und Keramikkunst tätig. Dass der Tangermünder Töpfermarkt bereits seinen 14. Geburtstag feiern kann und längst bundesweite Bekanntheit erlangt hat, ist auch ihr Verdienst.Zeitgleich zum Töpfermarkt zieht übrigens noch ein zweites Herbstereignis viele Besucher nach Tangermünde: Rund um den Marktplatz und das Rathaus sowie in der Langen Straße verbreitet das Kürbisfest ebenfalls an diesem Wochenende Volksfeststimmung. Und wer nach so vielen Eindrücken etwas Ruhe sucht, ist im mittelalterlichen Tangermünde genau richtig. In den verwinkelten historischen Gassen lässt es sich wunderbar spazieren. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten der Hansestadt lohnt es zu entdecken, darunter die Burg mit Burgmuseum, die Stephanskirche oder den Kapitelturm mit einer wunderbaren Aussicht über Tangermünde und Umgebung.Anfahrt: Mehrmals täglich startet ein Intercity nach Stendal (Fahrzeit circa eine Stunde). Von dort ist mit der Regionalbahn in 15 Minuten Tangermünde erreicht. Oder mit dem Pkw auf der B5 über Nauen in Richtung Briesen fahren, dort links auf die B188 einbiegen, die über Rathenow direkt nach Tangermünde führt (Fahrzeit gut zwei Stunden).