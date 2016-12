Bücherbox mit Lesetipps

Berlin: Philipp-Schaeffer-Bibliothek |

Mitte.

Bis zum 13. Januar werden in der Ausstellung „Bücherbox 2017“ in der Philipp-Schaeffer-Bibliothek empfehlenswerte Bücher und Hörbücher für Kinder und Jugendliche vorgestellt. Jedes Jahr stellt die Arbeitsgemeinschaft für Jugendbuchverlage (avj) in der Bücherbox-Ausstellung rund 200 brandneue Lese- und Hörbuchempfehlungen aus den Herbstprogrammen 2016 und den Frühjahrsprogrammen 2017 verschiedener Verlage zusammen. Die Ausstellung bietet einen Überblick über die wichtigsten Neuerscheinungen. Im diesjährigen Bücherboxmagazin (kostenfrei in den Bibliotheken) geben wieder Kinder und Jugendliche eines Leseclubs ihre persönlichen Buchtipps ab. Der Mixtvision Verlag stellt zum Beispiel die neue Bilderbuchreihe Kosmo & Klax für Kinder ab vier Jahren vor. Die Philipp-Schaeffer-Bibliothek in der Brunnenstraße 181 hat montags bis freitags von 10 bis 19.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet.