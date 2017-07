Buntes Dada-Fest auf der Straße

Prenzlauer Berg.

Ihr diesjähriges Schul- und Straßenfest „Kurt im Kiez“ feiert die Kurt-Schwitters-Oberschule am 17. Juli. Dafür wird die Bötzowstraße in Höhe Hausnummer 11 abgesperrt. Von 16 bis 20 Uhr gibt es dort ein Bühnenprogramm, Stände, eine Ausstellung, und Speis und Trank. Das Fest steht unter dem Motto „101 Jahre Dada“. Organisiert wird es in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Verein Pro Kiez Bötzowviertel. Dieser organisiert üblicherweise ein eigenes Sommerfest auf dem Arnswalder Platz. Weil dort in diesem Sommer aber Bauarbeiten stattfinden, beteiligt er sich am Straßenfest der Oberschule im Kiez. Weitere Informationen auf kurt-schwitters.cidsnet.de