Deutschkurse für Geflüchtete

Berlin: Volkshochschule Pankow |

Pankow.

Seit drei Jahren bietet die Volkshochschule Deutschunterricht für Geflüchtete an. Die entgeltfreien Sprachkurse richten sich an Menschen, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist und die keine andere staatliche Förderung (z. B. Integrationskurszulassung) erhalten. Die Kurse laufen entweder am Vor- oder Nachmittag und ab Herbst auch am Abend. Dazu gibt es auch spezielle Angebote für Frauen mit Kinderbetreuung. Im Herbstsemester beginnen neue Kurse. Interessenten können sich bei der VHS Pankow. Prenzlauer Allee 227/228, beraten lassen. Dazu gibt es spezielle Termine am Dienstag und am Mittwoch von 13.30 bis 16.30 Uhr. Weitere Informationen: www.vhspankow.de

902 95 39 24.