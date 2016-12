Die Oberschule kennenlernen

Prenzlauer Berg.

Einen Tag der offenen Tür veranstaltet die Kurt-Schwitters-Oberschule in der Greifswalder Straße 25 am 12. Januar von 16 bis 19 Uhr. Die Sekundarschule, an der man auch das Abitur ablegen kann, stellt an diesem Tag unter anderem ihr umfangreiches Kunstkursangebot für alle Jahrgangsstufen vor. Weiterhin beherbergt sie den deutsch-portugiesischen Zweig der staatlichen Europaschule Berlin. Schüler künftiger siebter Klassen und deren Eltern können sich im Gespräch mit der Schulleitung, mit Lehrern und mit Schülern einen Überblick über das Lernen an dieser Oberschule verschaffen. Weitere Informationen gibt es unter42 84 78 41 sowie auf www.kurt-schwitters.schule-berlin.net