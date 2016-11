Erzieherinnen zu Gast in Reykjavik

Berlin: Kulturzentrum Danziger 50 |

Prenzlauer Berg. Erzieher der Kita Gleimstrolche können für zwei Jahre an einem Bildungsaustausch teilnehmen, der aus dem Programm Erasmus+ gefördert wird. Das Team um Kitaleiterin Manuela Deubel besuchte kürzlich die Kita Leikskóllin Klambrar in Reykjavik. Dort tauschten sich die Prenzlauer Berger Erzieherinnen mit ihren isländischen Kolleginnen zu den Themen Kinderrechte, Demokratiebildung, Inklusion, offene Arbeit, Raumkonzepte und Organisationsstruktur aus. Was sie von dieser ersten Reise mitnahmen, werden sie bei einem ersten Netzwerktreffen am 22. November um 18 Uhr Interessierten berichten. Dieses Treffen findet im Kulturzentrum in der Danziger Straße 50 statt. An diesem Abend wird auch um 19 Uhr die Ausstellung „Blicke auf Reykjavik – 14 Menschen entdeckten die Stadt“ in der Galerie unter der Treppe eröffnet. Bis Mitte Januar sind Fotos zu sehen, die beim Besuch in Island entstanden. Zu besichtigen ist die Ausstellung werktags von 9 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. BW