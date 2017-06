Girls' Games Workshop

Mach mit bei einem eintägigen Workshop, der Mädchen ermutigt eigene Computerspiele zu entwickeln. In einer Reihe interaktiver Vorträge lernt ihr die Grundlagen der Spieleentwicklung kennen. Ihr erstellt Design Dokumente für eure Ideen und mit Hilfe von Scratch, einem Programm zur Entwicklung von Spielen, werdet ihr einen spielbaren Prototypen eurer ganz eigenen Spielidee bauen.Geleitet wird der Workshop von ehrenamtlichen Helfern, die alle in unterschiedlichen deutschen Spielefirmen arbeiten und richtet sich an Mädchen im Alter von 12 - 15 Jahren.Die Teilnahme ist kostenfrei.