Prenzlauer Berg.

Mit einem neuen Namen ist das vor zwei Jahren gegründete 17. Gymnasium in das neue Schuljahr gestartet. Die Schule in der Conrad-Blenkle-Straße 34 heißt ab sofort „Gymnasium am Europasportpark“. Dieses nutzt das Gebäude des früheren Coubertin-Sportgymnasiums, das vor drei Jahren nach Hohenschönhausen umzog. Der Europasportpark befindet sich gleich neben der Schule. Er umfasst neben dem Velodrom, die Seelenbinder-Halle und die Schwimm- und Sprunghalle. Die Schüler des neuen Gymnasiums nutzen diese Hallen im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften. Deshalb beschloss das Bezirksamt auf Vorschlag der Schulkonferenz, dass das Gymnasium den neuen Namen erhält. Mehr zu diesem, sich noch im Aufbau befindlichen Gymnasium ist auf gymnasium-europasportpark.de zu erfahren.