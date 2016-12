Prenzlauer Berg.

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Gustave-Eiffel-Oberschule am 14. Januar von 9 bis 12 Uhr Schüler künftiger siebter Klassen und deren Eltern ein. Die Schule in der Hanns-Eisler-Straße 78-80 zeichnet sich vor allem durch ihr berufsvorbereitendes Schulprogramm in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft aus. Außerdem wird Sport großgeschrieben. Weitere Informationen auf www.gustave-eiffel-schule.de und unter42 80 90 70.