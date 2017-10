Spielerisch mit Sprache umgehen

Prenzlauer Berg.

Die Bibliothek am Wasserturm startet eine neue Veranstaltungsreihe „ABC-Piraten – Willkommen!“. Sie richtet sich an Kinder, die die deutsche Sprache neu erlernen, sowie an deutschsprachige Kinder im Vorschul- und Erstlesealter zwischen fünf und sieben Jahren. Die Veranstaltungen sind als Nachmittagsprogramm konzipiert, sodass auch die Eltern einbezogen werden können. Im Mittelpunkt steht die deutsche Sprache. Spielerisch soll Freude am gemeinsamen Lesen, Sprechen und Schreiben geweckt und gefördert werden. Dabei können die Kinder sowohl konventionelle Sprach- und Schreibspiele als auch digitale Angebote ausprobieren. Die Eltern erhalten indes Buch- und Beschäftigungstipps. Die nächste Veranstaltung findet am 19. Oktober von 16.15 bis 17.15 Uhr in der Prenzlauer Allee 227/228 statt. Weitere Informationen gibt es bei Eva-Maria Politzka unter902 95 39 21 sowie über den E-Mail-Kontakt bibliothek-am-wasserturm@ba-pankow.berlin.de . Vorgesehen ist, dass diese Reihe an jedem dritten Donnerstag im Monat fortgesetzt wird.