VHS jetzt im Wasserturm: Zwei neue Kurse zum Herbstsemester

Berlin: Kultur- und Bildungszentrum Sebastian Haffner |

Prenzlauer Berg. Mit Beginn des neuen Semesters im Herbst wird die Volkshochschule Pankow dienstags mit zwei neuen Kursen in den Wasserturm ziehen.

902 95 39 26. Alle Infos und Anmeldung: www.berlin.de/vhs-pankow 902 95 39 26.

In der Bibliothek am Wasserturm im Kultur- und Bildungszentrum Sebastian Haffner, Prenzlauer Allee 227, findet „Der Philosophische Gesprächskreis DenkLust“ unter Leitung von Wolfgang Ratzel statt. Die Kursteilnehmer treffen sich ab 5. September jeweils um 19 Uhr. An sechs Abenden versuchen die Teilnehmer sowohl existenzielle als auch gesellschaftliche Probleme zu analysieren. Einen Schwerpunkt bildet der Zen-Buddhismus.Ein zweiter Kurs findet zum Thema „Gedichte lesen und schreiben lernen“ statt. Es ist ein neu konzipierter Kurs unter Leitung von Rainer Stolz. Der Kurs beginnt am Dienstag, 12. September, um 19 Uhr. Die Teilnehmer lesen und interpretieren deutschsprachige Gedichte von den 50er-Jahren bis in die Gegenwart.