Wissensbücher in der Philipp-Schaeffer-Bibliothek

Mitte.

Der Springer Verlag stellt vom 16. Januar bis zum 17. Februar seine neue populärwissenschaftliche Reihe „Ich will es wissen“ in der Philipp-Schaeffer-Bibliothek in der Brunnenstraße 181 aus. Die Sachbücher und Ratgeber bieten einen Einstieg in neue Wissensgebiete. Die vier Themengebiete sind Natur, Technik, Mathematik; Psyche, Gesundheit, Besser leben; Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Geschichte, Geist, Kultur. Die ersten Titel dieses neuen Sachbuch- und Ratgeberprogramms „Ich will es wissen“ gibt es seit 2016. Die Philipp-Schaeffer-Bibliothek in der Brunnenstraße 181 ist montags bis freitags von 10 bis 19.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet.