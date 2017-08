Die Feuerwehr öffnet ihre Tore

Berlin: Feuwerwache Prenzlauer Berg |

Prenzlauer Berg. Einen Tag der offenen Tür veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Prenzlauer Berg am 2. September. Von 10 bis 18 Uhr ist jeder auf dem Gelände und in der Fahrzeughalle in der Schieritzstraße 24 willkommen, der mehr über die Feuerwache 1310 und die freiwilligen Feuerwehrleute erfahren möchte. Unter anderem kann man Feuerwehrtechnik und Fahrzeuge bestaunen. Es werden Rundfahrten mit dem Löschfahrzeug angeboten und Einsatzübungen simuliert. Weiterhin sorgt der Traditionsverein der Freiwilligen Feuerwehr Prenzlauer Berg für das leibliche Wohl. BW