40 Jahre Mühlenviertel

Das Viertel zwischen Greifswalder Str., Michelangelostr., Kniprodestr. und Storkower Str. feiert in diesem Jahr (14. Juli) ein Jubiläum. Vor 40 Jahren, also 1977 war ein großer Teil der Wohnbebauung fertig zum Erstbezug.

Für eine Fotoausstellung zu diesem Anlass sucht der Mieterbeirat Mühlenviertel noch Bilder, wie sah es vor 1977 aus (Kleingärten), wie während der Bauzeit und auch in den Jahren danach.

Jeder, der uns Fotos zur Verfügung stellen möchte, kann das tun, wir freuen uns, wenn Sie die Genehmigung zur Ausstellung am 14.07. geben.

Die Bilder können Sie per Email an mb@berlin10409.de schicken, in den Briefkasten des Mieterbeirats werfen (Hanns-Eisler-Str. 2 am Zaun vor dem KiZi) oder einfach zur Sprechstunde des Mieterbeirats vorbeibringen (am jeweils dritten Donnerstag eines Monats von 17 - 18 Uhr im Büro Hanns-Eisler-Str. 2)



Wer sich darüber hinaus für das Kiezfest engagieren möchte, ist herzlich eingeladen zur Mühlenkiezrunde im Quartierspavillon (Thomas-Mann-Str. 37) am jeweils zweiten Mittwoch eines Monats ab 18 Uhr. Und natürlich ist dort auch ein Vertreter des Mieterbeirats zu finden, der Ihre Fotos entgegennimmt.

