Abhängigkeit und Freiheit: Ramba Zamba zeigt das Stück „Schwestern“

Prenzlauer Berg. Im Theater Ramba Zamba hat am 5. Mai ein neues Stück Premiere. Das Ensemble, in dem Schauspieler mit und ohne Handicap gemeinsam auf der Bühne stehen, zeigt um 19 Uhr die Inszenierung „Schwestern“.

44 04 90 44 und auf Nach der Premiere im Theater in der Kulturbrauerei in der Schönhauser Allee 36 ist das Stück vom 6. bis 9. Mai jeweils um 19 Uhr zu sehen. Der Eintritt kostet 18, ermäßigt zehn Euro. Karten gibt es unter44 04 90 44 und auf www.theater-rambazamba.org

Freiheit, Anerkennung, Liebe, ein selbstbestimmtes Leben: Die drei Schwestern haben ganz unterschiedliche Sehnsüchte. Aber sie sind voneinander abhängig, was sie gefangen hält. Sie sehen sich mit ihren Schwestern und den eigenen Visionen konfrontiert. In diesem Stück geht Regisseur Jacob Höhne den Fragen nach, was es bedeutet, gebraucht zu werden in einer Weise, die keine Kompromisse zulässt, und was das für Folgen hat, wenn das eigene Leben vom Gegenüber abhängt. Wird der Wunsch nach Freiheit zum Verlangen auf Kosten anderer? Wer oder was kann dieses Verlangen der drei Schwestern stillen?Die Schauspieler des Ramba-Zamba-Ensembles und die Musiker forschen gemeinsam mit Jacob Höhne nach Motiven dieser Sehnsucht nach Freiheit. „Man hat halt oft so eine Sehnsucht in sich. Aber dann kehrt man zurück, und das Leben geht weiter, als wäre man nie dabei gewesen“, so Jacob Höhne.