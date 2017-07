An vier Seen entlang wandern

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg.

Die Reihe „Ewa on Tour“ bietet am 11. Juli eine „Vier-Seen-Tour in Schmöckwitz“. Im Südosten Berlins reihen sich See an See. Gestartet wird in Schmöckwitz am Seddinsee. Von dort folgen die Teilnehmerinnen dem Oder-Spree-Kanal zum Krossinsee. In Rauchfangwerder am Großen Zug besteht dann die Möglichkeit zu baden. Danach geht es am Ufer des Zeuthener Sees zurück zum Ausgangspunkt. Die Rundwanderung führt über etwa 14 Kilometer. Treffpunkt ist um 10 Uhr das Ewa-Frauenzentrum in der Prenzlauer Allee 6. Für diesen Ausflug sind ABC-Fahrkarten erforderlich. Anmeldung unter

442 55 42.