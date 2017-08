Auf feines Büttenpapier farbig gedruckt: Christof Kraus stellt seine Arbeiten aus

Berlin: Bibliothek am Wasserturm |

Prenzlauer Berg. „The Silkscreen Prints“ ist der Titel der neuen Ausstellung in der Bibliothek am Wasserturm.

In dieser werden Arbeiten des Künstlers Christof Kraus gezeigt. Der Maler und Grafiker stellt eine kleine Serie seiner Siebdruckarbeiten aus. Kraus studierte von 2012 bis 2016 an der Universität der Künste in Berlin bei Professor Mark Lammert. Er beendete sein Studium als Meisterschüler.Der Künstler hatte bereits zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland und erhielt Stipendien und Preise für seine Arbeiten. Während seines Studiums wohnte Christof Kraus in der Nähe der Bibliothek am Wasserturm. So habe es für den Künstler nahegelegen, mit einer Ausstellung in der Bibliothek eine geographische Verbindung zwischen Wohnumfeld und Arbeitsort herzustellen, sagt die Leiterin der Bibliothek Anne Rüster.Die ausgestellten Siebdrucke wurden mit transparenten Farben in klaren Formen mehrschichtig auf feines Büttenpapier gedruckt. Durch die Technik der Überlagerung entstanden neue, fein und virtuos zusammengesetzte Formen und Farben.

Zu besichtigen ist die Ausstellung in der Prenzlauer Allee 227/228 bis zum 31. August montags, dienstags und donnerstags von 13 bis 19 Uhr sowie mittwochs und freitags von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter 902 95 39 21.