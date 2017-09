Ausstellung mit Schnitten

Berlin: Druckgraphik-Atelier |

Prenzlauer Berg.

„Menschenbilder“ heißt die neue Ausstellung in der Druckgraphik-Atelier-Galerie in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 3. Gezeigt werden Kunstwerke von Caroline Pinger und Henriette von Bodecker. Beide widmen sich dem Porträt in Holz- und Linolschnitten. Die Ausstellung ist bis zum 17. Oktober montags von 16 bis 18.30 Uhr, dienstags von 18 bis 22 Uhr sowie nach Vereinbarung unter

44 04 34 21 zu besichtigen. Weitere Informationen unter www.druckgraphik-atelier.de