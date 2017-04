"Berliner Schellacktrio - Ich hab noch einen Koffer in Berlin"

Mit Chansons aus dem Repertoire der Comedian Harmonists sowie berühmten kammermusikalischen Stücken von Offenbach, Poulenc und Massenet werden Sie in die vergangene, feinsinnige Ära der Salonmusik und Tanzbälle entführt.



Eine musikalische Zeitreise mit Ilse Winter und den Comedian Harmonists ("Oh Donna Clara", "Irgendwo auf der Welt", "Auf Wiedersehen, my Dear).



Hauptfigur ist wieder die 1910 geborene Berliner Schauspielerin Ilse Winter, um die sich auch das Stück "Ilse und Jules" dreht. Sie erzählt weitere Anekdoten aus ihrem Leben, schwelgt, mal melancholisch, mal humorvoll, in Erinnerungen, frei nach dem Motto: Man sollte das Leben stets durch eine rosarote Brille betrachten.



Sopran: Sumse-Suse Keil

Geige: Dariusz Blaszkiewicz

Klavier: Andreas Wolter