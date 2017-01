Brettchen gestalten

Berlin: MachMit Museum für Kinder |

Prenzlauer Berg. Das MachMit! Museum für Kinder macht jungen Leuten, die gern handwerklich tätig sind, ein neues Angebot. In der Werkstatt des Museums in der Senefelderstraße 5 können Kinder immer mittwochs Brettchen mit Mustern, Namen oder geheimen Zeichen dekorieren. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es am 8. Februar von 14 bis 17.30 Uhr. Um fünf Euro Unkostenbeitrag wird gebeten. Weitere Informationen unter 74 77 82 00. BW