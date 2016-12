Das Lucia-Fest im Museum

Berlin: MachMit Museum für Kinder |

Prenzlauer Berg. Das MachMit! Museum für Kinder lädt Familien am 13. Dezember erstmals zu einem Lucia-Fest ein. Es findet am 13. Dezember um 16 Uhr statt. Bereits ab 10 Uhr können Kinder im Museum in der Senefelderstraße 5 die nötigen Utensilien für das Fest anfertigen. Der Name „Lucia“ ist vom lateinischen lux (Licht) abgeleitet. Lucia, die Lichtbringerin, wird in Schweden und inzwischen in vielen anderen Ländern der Welt alljährlich am 13. Dezember gefeiert. Dass dieses Fest nun auch im Kindermuseum gefeiert wird, hängt mit der aktuellen Sonderausstellung zusammen. Unter dem Motto „Frech, wild und wunderbar“ ist im Museum zurzeit eine Ausstellung über schwedische Kinderbücher zu sehen. Weitere Informationen unter 74 77 82 00. BW