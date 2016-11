Der Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei eröffnet am 21. November

Prenzlauer Berg. Der Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei gilt als einer der schönsten Weihnachtsmärkte in ganz Berlin. In diesem Jahr eröffnet er am 21. November um 15 Uhr.

Der Eintritt zum Markt ist frei. Geöffnet ist er bis zum 22. Dezember montags bis freitags von 15 bis 22 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 13 bis 22 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf www.lucia-weihnachtsmarkt.de

Gewidmet ist dieser Weihnachtsmarkt den nordisch-skandinavischen Ländern. Lucia, die Lichtbringerin, wird ursprünglich in Schweden alljährlich am 13. Dezember verehrt. Das historische Brauereiensemble an der Schönhauser Allee ist für eine romantische weihnachtliche Welt mitten in der Großstadt hervorragend geeignet. Der Lucia Weihnachtsmarkt lockt mit einer besinnlichen Atmosphäre und einem warmen behaglichen Ambiente. Die Besucher können sich an Schwedenfeuern wärmen, Bungee-Trampolin springen oder auf einem nostalgischen Kettenkarussell einige Runden drehen.An den Nachmittagen kommen in erster Linie Familien mit Kindern. Die Hauptattraktion für die kleinen Gäste ist der Weihnachtsmann, der täglich von 17 bis 18 Uhr Naschereien verteilt. Mit der Dämmerung dominieren immer mehr Erwachsene den Markt. Jeden Abend von 20 bis 21 Uhr gibt es ein Kulturprogramm. Ein kostümiertes Hochstelzen-Ensemble wandelt über die Höfe und flirtet mit den Gästen. Die Marktbesucher verweilen, flanieren, halten Ausschau nach Kunst und Handwerk. Sie schlemmen genüsslich deutsche, finnische und schwedische Köstlichkeiten.An den Wochenenden findet im Gebäude Alte Kantine zusätzlich ein Familienprogramm statt. Jeweils ab 16 Uhr kann dort gebastelt und gerätselt werden. Außerdem gibt es am 13. Dezember um 18 Uhr einen ganz besonderen Höhepunkt – ein Konzert des Luciakör in der Alten Kantine der Brauerei.