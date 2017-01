Die Woche fängt in unseren Breitengraden montags an. Der erste Tag im Büro, auf der Baustelle, in der Klinik … wohin auch immer der Job ruft. Der Spaß der Woche fängt jedoch definitiv mittwochs an. Wir improvisieren mitten in der Woche mit Ihren Gedanken und auf der Bühne entstehen Ihre und unsere Geschichten. Stunden, in denen der Alltag vergessen ist. Zu Hause sitzen können die anderen.Bitte Karten reservieren unter: 030/44 67 32 64 oder karten@impro-schmetterlings.de